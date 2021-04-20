В Брянской области за сутки коронавирусом заболели 80 человек. Справились с опасной инфекцией 76 брянцев. Новых смертельных случаев не зарегистрировали, сообщили в региональном оперативном штабе 20 апреля. Медики провели 300 исследований на выявление коронавируса.

Всего с начала пандемии ковид подтвердили у 37380 человек. Среди них 64 иногородних. Выздоровели 36523 пациента, умерли 2998 человек. В медлабораториях области тесты на коронавирус сделали больше 524,6 тысяч раз.

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